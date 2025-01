Donald Trump, un giudice blocca la cancellazione dello ius soli: "È incostituzionale"

23 gennaio 2025 a

Come Giorgia Meloni in Italia, anche Donald Trump deve avere a che fare con le toghe politicizzate. Neanche il tempo di insediarsi alla Casa Bianca, ed è già partita la guerra tra presidente e magistratura. Un giudice federale ha bloccato temporaneamente l'ordine esecutivo firmato dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per porre fine al diritto di cittadinanza dei bambini nati sul suolo Usa da genitori che si trovano nel Paese illegalmente.

Durante l'udienza di oggi - giovedì 23 gennaio -, tre giorni dopo la firma del provvedimento, il giudice distrettuale John Coughenour si è schierato con alcuni degli Stati che hanno fatto causa per bloccare il provvedimento. "Si tratta di un ordine chiaramente incostituzionale", ha detto il giudice distrettuale. Il provvedimento si applica anche ai bambini delle madri che al momento del parto si trovano negli Stati Uniti legalmente, ma in via temporanea, ad esempio per motivi di turismo, studio o lavoro stagionale. In risposta all'ordine esecutivo, un totale di 22 Stati ha avviato sei cause legali per bloccare la misura, affermando insieme a diversi gruppi di attivisti che rappresenterebbe una violazione del 14esimo Emendamento della Costituzione.

E pensare che a Davos Donald Trump aveva annunciato chiaramente la svolta sull'immigrazione della sua amministrazione. "Abbiamo dichiarato l'emergenza nazionale al confine" con il Messico, "fermeremo l'invasione dei migranti", aveva detto tra gli applausi del pubblico.