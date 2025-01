Bill Gates, attacco paranoico a Elon Musk: "Una follia, come vuole colpire gli altri Paesi"

28 gennaio 2025 a

"Folle che lui voglia destabilizzare la situazione politica negli altri Paesi": Bill Gates, intervistato dal Sunday Times, lo ha detto a proposito di Elon Musk. In particolare, il co-fondatore di Microsoft ha accusato il tycoon, ceo di Tesla e X, di aver promosso politiche di estrema destra negli Stati Uniti e all’estero. Di qui l'invito ai Paesi stranieri ad adottare misure di “salvaguardia per assicurarsi che i super ricchi non influenzino le loro elezioni”. Gates, pur riconoscendo a Musk di essere “super intelligente”, gli ha comunque consigliato di usare il suo talento per “pensare a come dare una mano” invece di lasciarsi andare “all’agitazione populista”.

“Vuole promuovere la destra ma poi dice che Nigel Farage non è abbastanza di destra. Lui sta con Afd”, ha proseguito Gates riferendosi al partito tedesco di estrema destra definito dallo stesso Musk l’”unica speranza” per la Germania. Dietro questo attacco, comunque, non ci sarebbero solo posizioni ideologiche ma anche l'ultima protesta di Musk, che con Trump si è mostrato critico per il progetto Stargate da 500 miliardi a favore dello sviluppo dell’intelligenza artificiale. Progetto che vedrebbe tra i beneficiari proprio Microsoft, l'azienda co-fondata da Gates, oltre a Oracle e Nvidia. L’uomo più ricco al mondo, in particolare, ha criticato la scelta dei partner del progetto Stargate, accusandoli di non avere i fondi necessari.