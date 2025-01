Google Maps certifica il trionfo di Donald Trump: ecco che cosa mostra oggi

28 gennaio 2025 a

Su Google Maps il Golfo del Messico si chiamerà Golfo d'America, come voluto dal presidente degli Usa Donald Trump. La novità, però, riguarderà solo gli utenti americani. Ad annunciarlo è stato lo stesso Google Maps in un post su X, assicurando che il cambio toponomastico voluto dal tycoon avverrà solo dopo l’aggiornamento ufficiale nel registro ufficiale dei nomi geografici americani, lo U.S. Geographic Names System. Tutto nasce da uno dei tanti ordini esecutivi firmati da Trump al momento dell'insediamento. Ordine che prevede la modifica del nome del Golfo del Messico e della principale cima dell’Alaska, il monte Denali.

"Come stabilito dal signor presidente, il Golfo del Messico da ora in avanti sarà conosciuto ufficialmente come Golfo d’America e la cima più alta del Nord America si chiamerà nuovamente monte McKinley", ha scritto il Dipartimento dell’Interno venerdì 24 gennaio, rendendo ufficiale il provvedimento. Per quanto riguarda il Golfo, il nuovo nome su Google Maps sarà visibile esclusivamente dagli Stati Uniti. In tutti gli altri Paesi compariranno sia il vecchio che il nuovo nome. In Messico solo il vecchio. Non è la prima volta che la big tech californiana prende questo tipo di decisione nell'ambito di contenziosi geografici. Un esempio è quello relativo al Mar del Giappone.

Ironico il commento della presidente messicana Claudia Sheinbaum all'intenzione di Trump di riportare i luoghi al loro nome “storico”. In particolare, ha suggerito al tycoon di rinominare "America Messicana" l’intero Nord America, così come compariva nelle prime mappe della regione.