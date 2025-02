Russia, la soffiata degli 007: "Che fine hanno fatto i soldati nord coreani nel Kursk", imbarazzo a Mosca

04 febbraio 2025 a

a

a

Le truppe nordcoreane inviate in Russia da Pyongyang a supporto della guerra di Mosca all'Ucraina, sono lontane dalla prima linea dei combattimenti nel Kursk da metà gennaio.

Lo riporta la Afp, citando le ultime valutazioni dell'intelligence di Seul (Nis) in merito a quanto detto di recente da Kiev, secondo cui i militari del Nord erano stati ritirati dal fronte a causa delle pesanti perdite riportate. Intanto le forze di difesa aerea russe hanno abbattuto nella notte un missile a lungo raggio sul mare di Azov. Lo ha comunicato in una nota - come riporta la Tass - il ministero della Difesa russo: "Le forze di difesa aerea hanno distrutto un missile a lungo raggio Neptune dell'Ucraina nello spazio aereo sopra il Mar d'Azov".

Novità poi sul fronte dell'invio degli aiuti a Kiev. Le spedizioni di armi dagli Stati Uniti all'Ucraina sono state brevemente sospese nei giorni scorsi, prima di riprendere nel fine settimana, mentre l'amministrazione Trump discuteva della sua politica nei confronti di Kiev. Lo scrive l'agenzia Reuters che cita quattro persone informate sulla questione. Secondo due fonti, le spedizioni sono riprese dopo che la Casa Bianca aveva ritirato la sua valutazione iniziale di interrompere tutti gli aiuti all'Ucraina. Ci sono fazioni all'interno dell'amministrazione che sono in disaccordo sulla misura in cui gli Stati Uniti dovrebbero continuare a sostenere lo sforzo bellico di Kiev con armi provenienti dalle scorte statunitensi, ha affermato un funzionario statunitense.