Donald Trump, un uragano sulla Polonia: chi nomina ambasciatore, clamoroso schiaffo a Tusk

Che Donald Trump non abbiamo mai amato Donald Tusk, e viceversa, non è certo un mistero: durante il suo primo mandato alla Casa Bianca, quando Tusk era presidente del Consiglio europeo, non sono mancate frecciatine e grossi screzi reciproci. Insomma, un rapporto ad altissima tensione.

Ecco, il punto è che ora, dopo essere tornato alla Casa Bianca, il livello dello scontro è subito salito a livello di guardia. Un Trump sempre più scatenato passa dal fioretto alla clava. Cosa è accaduto? Presto detto: il presidente degli Stati Uniti come ambasciatore a Varsavia ha scelto Thomas Rose, ultraconservatore autore di podcast, apertamente critico del governo Tusk e fan del partito conservatore e nazionalista del presidente Andrzej Duda. Una bordata contro Tusk, oggi primo ministro polacco.

Rose arriverà a Varsavia prima delle elezioni presidenziali del 18 maggio, in cui l'opposizione ultraconservatrice di Diritto e Giustizia (Pis) spera di conservare la più alta carica dello Stato dopo i due mandati di Duda. "Sono lieto di annunciare che Thomas Rose sarà il prossimo ambasciatore degli Stati Uniti in Polonia", ha annunciato Trump su Truth.

Convinto sostenitore di Israele, oltre che del Pis, Rose ha elogiato il piano Trump per svuotare Gaza dei suoi abitanti così come la decisione di riformare alla radice l'agenzia umanitaria Usaid che, a suo dire, sarebbe responsabile "della più grande operazione di riciclaggio di denaro della storia americana". Insomma, l'uragano-Trump continua ad abbattersi anche sull'Europa: oggi è la Polonia la più colpita dalla veemenza dell'inquilino della Casa Bianca.