Hamas rilascia tre ostaggi: il video choc, cosa fanno dire a Yair Horn sul palco dell'orrore

Nel rispetto degli accordi, a Khan Younis, nel Sud di Gaza, sono stati liberati tre ostaggi israeliani e sono stati consegnati alla Croce Rossa. Sono il russo Alexander Trufanov, Sagi Dekel Chen, che è anche cittadino statunitense, e Yair Horn: erano stati catturati nel kibbutz di Nir Ozil il 7 ottobre.

Si tratta del sesto gruppo di ostaggi rilasciato da Hamas. La liberazione, come già in precedenza, su un palco decorato con le bandiere di Hamas e della jihad islamica ed anche manifesti propagandistici. Sullo stesso palco sono stati fatti salire anche i tre che, accanto a miliziani armati, hanno brevemente parlato al microfono uno dopo l’altro, in una cermonia di pochi minuti ben studiata e meno caotica delle precedenti occasioni. Horn, Troufanov e Dekel-Chen sono poi stati fatti salire sui mezzi della Croce Rossa.

Ancora una volta, l'intero evento è stato attentamente coreografato da Hamas. Agli ostaggi sono stati consegnati certificati, borse con regali. "Lascio dietro di me mio fratello Eitan qui a Gaza. Bisogna riportarli tutti a casa", ha detto sul palco di Hamas a Gaza uno degli ostaggi, Yair Horen. Il fratello è stato rapito insieme con lui nel kibbutz di Nir Oz il 7 ottobre e resta prigioniero nella Striscia.Applausi in Hostage Square a Tel Aviv mentre la gente guarda la diretta dei tre ostaggi - Alexander Troufanov, Yair Horn, Sagui Dekel-Chen - consegnati alla Croce Rossa. Diverse persone mostrano le foto degli ostaggi che sono stati liberati.