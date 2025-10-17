PiazzaPulita, Corrado Formigli su Gaza: "Basta balle, non è una pace"

"Ma che pace è questa?". Corrado Formigli apre così la puntata di PiazzaPulita in onda giovedì 16 ottobre. Il riferimento è ovviamente alla tregua raggiunta a Gaza tra Israele e Hamas per merito di Donald Trump. "È la pace imposta dalle bombe, è la pace che perdona tutto anche i crimini contro l'umanità, è la pace del più forte - prosegue su La7 il giornalista -. È il funerale del diritto internazionale, è la pace degli affaristi. Però è una pace, o perlomeno una tregua, l’unica tregua possibile in questo momento. Però non raccontateci frottole, non venite a negare i fatti come sta avvenendo in questi giorni e arrivando a insultare i morti innocenti".

E ancora, nel consueto editoriale, "sulla Palestina si può stare da una parte o dall’altra. Quello che non si può fare è negare i fatti. Sentire una direttrice del servizio radiotelevisivo pubblico, Incoronata Boccia, negare che ci siano stati civili uccisi di proposito. La propaganda in guerra è molto comune e sappiamo che sia Israele che Hamas sono maestri in questo".