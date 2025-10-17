Libero logo
venerdì 17 ottobre 2025
Reazione a catena, le Tre Stagioni sbancano. Ma c'è il sospetto: "Il dubbio sorge..."

2' di lettura

Oggi, venerdì 17 ottobre, è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena, il game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato subito il bentornate alle campionesse del gioco. Si tratta delle Tre Stagioni, un trio tutto al femminile formato da Egle, Chiara e Raffaella. A sfidarle ci sono i Tocca a Te, una squadra formata da Paride, Simone e Yara. Loro vengono da Iesi, in provincia di Ancona, e sono tre amici. Si chiamano così perché sono molto appassionati di giochi da tavola. Ma si distraggono sempre e quindi si chiedono continuamente: "Tocca a te?".

Ma ancora una volta all'Ultima catena ci sono arrivate le Tre Stagioni. Le campionesse si sono presentate all'ultima manche con la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 76500 euro. Ma per riuscirci dovevano trovare una parola che quadrasse con "Punto" e "Bottone". Dopo un minuto di acceso confronto, le campionesse si sono buttate con "Tasto". Ed era proprio la risposta esatta. Altro montepremi record per le Tre Stagioni.

Intanto sui social, tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "La vincita di stasera di 76.500 € delle Tre Stagioni è la più alta di questa edizione", "Brave x la RAI fortuna che finisce domenica altrimenti non hanno più soldi", "Devono chiudere la stagione... gli avanzano i soldi", "Con queste spiegazioni della cippa come non può sorgere il dubbio su ste tre? ...punto ...un tasto della tastiera. OK!".

