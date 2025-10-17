Reazione a catena, le Tre Stagioni sbancano. Ma c'è il sospetto: "Il dubbio sorge..."

Oggi, venerdì 17 ottobre, è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena, il game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato subito il bentornate alle campionesse del gioco. Si tratta delle Tre Stagioni, un trio tutto al femminile formato da Egle, Chiara e Raffaella. A sfidarle ci sono i Tocca a Te, una squadra formata da Paride, Simone e Yara. Loro vengono da Iesi, in provincia di Ancona, e sono tre amici. Si chiamano così perché sono molto appassionati di giochi da tavola. Ma si distraggono sempre e quindi si chiedono continuamente: "Tocca a te?".

Ma ancora una volta all'Ultima catena ci sono arrivate le Tre Stagioni. Le campionesse si sono presentate all'ultima manche con la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 76500 euro. Ma per riuscirci dovevano trovare una parola che quadrasse con "Punto" e "Bottone". Dopo un minuto di acceso confronto, le campionesse si sono buttate con "Tasto". Ed era proprio la risposta esatta. Altro montepremi record per le Tre Stagioni.