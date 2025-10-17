Meloni "cortigiana", Spadafora sta con Landini: "Non sono un suo fan, ma..."

"Non sono un suo fan, ma Landini non voleva dare della prostituta alla presidente del Consiglio": Vincenzo Spadafora, ex ministro M5s e oggi in Associazione Primavera, lo ha detto nello studio di David Parenzo a L'Aria che tira su La7, riferendosi alla recente uscita del segretario generale della Cgil Maurizio Landini. Quest'ultimo, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, aveva detto: "Gli italiani in piazza sono scesi per difendere l'onore dell'Italia" a differenza di "Meloni che si è limitata a fare la cortigiana di Trump e non ha mosso un dito".

Parole che hanno fatto saltare dalla sedia la premier stessa, che in un post su X ha scritto: "Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, evidentemente obnubilato da un rancore montante (che comprendo), mi definisce in televisione una 'cortigiana'. Penso che tutti conoscano il significato più comune attribuito a questa parola, ma, a beneficio di chi non lo sapesse, ne pubblico la prima definizione che si trova facendo una rapida ricerca su Internet. Ed ecco a voi un’altra splendida diapositiva della sinistra: quella che per decenni ci ha fatto la morale sul rispetto delle donne, ma che poi, per criticare una donna, in mancanza di argomenti, le dà della prostituta".