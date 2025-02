Attacco russo all'Italia, ma è un clamoroso fallimento: gli hacker di Putin sono spuntati

18 febbraio 2025 a

Non si ferma l’offensiva degli hacker filorussi Noname057(16) contro l'Italia. Dopo gli attacchi di ieri, lunedì 17 febbraio, il gruppo ha colpito nuovamente, prendendo di mira una ventina di siti istituzionali e aziendali, tra cui quelli di alcuni ministeri chiave (Esteri, Economia, Infrastrutture e trasporti, Sviluppo economico), delle forze dell’ordine (Carabinieri e Guardia di Finanza) e di aziende di trasporto pubblico.

Come già accaduto nella giornata precedente, gli attacchi sono stati di tipo DDoS (Distributed Denial of Service), una tecnica che consiste nel sommergere i server bersaglio con un’enorme quantità di richieste, rendendoli temporaneamente inaccessibili. Tuttavia, grazie ai sensori dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, le intrusioni sono state individuate tempestivamente, permettendo ai siti colpiti di limitare i danni e ridurre al minimo i disservizi. Insomma, un clamoroso flop dei cyber-pirati russi.

Secondo gli esperti, queste azioni non rappresentano un vero e proprio attacco strutturato alla sicurezza informatica del Paese, ma piuttosto un'operazione dimostrativa, pura propaganda. La scelta dei target, infatti, conferma l’intento di lanciare un segnale politico più che di arrecare un danno concreto.

Gli attacchi informatici di questi giorni arrivano in un contesto di forte tensione tra Italia e Russia, in seguito alle polemiche scatenate dalle dichiarazioni della portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, contro il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il capo dello Stato, in un recente discorso a Marsiglia, aveva sottolineato come l’aggressione russa all’Ucraina rientri in una logica di dominio e conquista, paragonandola ai regimi autoritari del passato che portarono alle guerre mondiali, al nazismo in particolare. Una presa di posizione che ha scatenato la rabbiosa reazione del Cremlino, per bocca di Maria Zakharova, la quel ha replicato accusando il Presidente italiano di "distorsione della storia" e alimentando un feroce scontro.