Trump smantella le direttive arcobaleno

Nella giornata del suo insediamento alla Casa Bianca, lo scorso 20 gennaio, il presidente degli Stati Uniti firmò un numero impressionante di ordini esecutivi. Tra essi ve n’era uno che di fatto cancellava quello varato quattro anni prima, con cui il suo predecessore Joe Biden ordinava di «rafforzare la diversità, l’equità e l’inclusione nel governo federale». Una direttiva che Trump, al suo primo giorno da presidente, definì «immorale, illegale e discriminatoria».