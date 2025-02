Kursk, "la 810ma brigata ha varcato il confine russo": cosa sta succedendo

20 febbraio 2025 a

Offensiva totale sull'Ucraina. Oltre a quella diplomatica scatenata da Donald Trump, che ha definito il presidente Zelensky "un dittatore, e un comico mediocre", accusandolo di aver scatenato la guerra alla Russia, è Vladimir Putin a seminare il panico. Nella serata di mercoledì è infatti arrivato l'annuncio dello Zar, secondo cui le truppe di Mosca avrebbero attraversato il confine russo nella regione di Kursk e sono entrate in territorio ucraino.

"Le ultime informazioni, diffuse letteralmente un'ora fa, sono che ieri sera i combattenti dell'810a brigata hanno attraversato il confine tra la Russia e l'Ucraina e sono entrati in territorio nemico", ha detto il capo del Cremlino ai giornalisti. A chi gli ha chiesto quale fosse la situazione nella zona delle operazioni militari, Putin ha risposto: "Le nostre truppe stanno avanzando lungo tutta la linea di contatto".

La strategia bellica si mescola a quella mediatica. Secondo Kiev, le dichiarazioni di Putin sulla nuova offensiva russa nel Kursk sarebbero infatti solo "una bugia". Lo ha riferito il capo del Centro del governo ucraino per contrastare la disinformazione, Andriy Kovalenko, citato dall'agenzia Unian. "Un gruppo di ricognizione e sabotaggio ha cercato di entrare nel territorio dell'Ucraina ma è stato distrutto. Non c'è stata alcuna offensiva russa su larga scala dalla regione di Kursk, come affermato da Putin", ha spiegato Kovalenko, "al momento non esiste un gruppo di truppe russe in grado di portare avanti un'offensiva su larga scala sul territorio dell'Ucraina".

Dopo il vertice di Riad, intanto, i commenti che vengono da Mosca sono positivi, e Putin dice che vorrebbe incontrare presto Trump, ma il vertice "deve essere preparato". "Non ci vediamo da molto tempo - ha affermato il presidente parlando con i giornalisti durante una visita a una fabbrica di droni a San Pietroburgo -, sarei felice di incontrarlo oggi. Penso che lo farebbe anche lui". Ma al momento è "impossibile dire quanto tempo ci vorrà, giorni o settimane", ha fatto sapere il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. I colloqui di Riad, si continua a sottolineare nei commenti russi, sono stati solo un primo passo per ricostruire la fiducia tra Washington e Mosca. I rapporti bilaterali hanno "iniziato ad allontanarsi dall'orlo del baratro", dove li aveva portati l'ex amministrazione americana di Joe Biden, ha accusato Lavrov. E "senza aumentare il livello di fiducia tra la Federazione Russa e gli Stati Uniti è impossibile risolvere, tra le altre cose, la crisi ucraina", ha commentato Putin.