Musk, il messaggio che può cambiare l'esito del voto in Germania: occhio a questo sondaggio

"Solo l'AFD può salvare la Germania". Ad affermarlo in un post su X è il patron del social, Elon Musk. Un messaggio arrivato dopo l'ennesimo accoltellamento di un uomo a Berlino al memoriale dell'Olocausto per mano di un 19enne siriano. Ma non solo, perché quello di Musk è anche un intervento in grado di smuovere il voto. Nella giornata di domenica 23 febbraio, infatti, i tedeschi sono chiamati alle urne.

L'ultimo sondaggio, quello condotto da Insa per il quotidiano Bild, vede in testa la Cdu-Csu, ma sotto la soglia del 30 per cento. Eppure per Friedrich Merz sarebbe fondamentale ottenere almeno il 30 per poter condurre le trattative da una posizione di maggiore forza. Segue poi Alternative fur Deutschland (Afd) che si piazza al 21 per cento e raddoppia i voti del 2021 (10,3).

E ancora, terzo posto per i socialdemocratici di Olaf Scholz dati al 15 per cento. I Verdi di Robert Habeck si fermano invece al 12,5, mentre la Linke si attesta al 7,5. In lotta per entrare nel nuovo Bundestag il gruppo di Sahra Wagenknecht (5%) e i liberali della Fdp che con il 4,5% vedono crollare il risultato del 2021 (11,5%) e resterebbero fuori dal parlamento. Più partiti entrano al Bundestag più complicata si fa la possibilità di una coalizione "a due gambe", con soli due partiti: non è detto che una coalizione tra conservatori e socialdemocratici, l'esito più atteso di queste elezioni, possa avere una maggioranza.