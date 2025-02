Germania, Merz contro Merkel: "Non ho ancora ricevuto il suo messaggio"

24 febbraio 2025 a

"Non ho ancora visto nessun messaggio di congratulazioni da parte di Angela Merkel", il leader della Cdu Friedrich Merz, che ha trionfato alle elezioni di domenica 23 febbraio in Germania, lo ha detto rispondendo a una domanda in conferenza stampa. Poi, ironicamente, ha aggiunto che potrebbe essersi perso il messaggio o la telefonata dell'ex cancelliera tra i tanti auguri ricevuti: "Potrei averlo perso perché ho ricevuto qualche centinaio di messaggi la scorsa notte". In ogni caso, pare che la Merkel non abbia apprezzato l'apertura di Merz all'Afd sul fronte dell'immigrazione. E probabilmente è per questo che non si sarebbe ancora congratulata col collega. Per ora, comunque, si tratta solo di ipotesi. Non c'è alcuna conferma.

In conferenza stampa, poi, Merz si è detto "speranzoso di poter mantenere le relazioni transatlantiche", anche se "tutti i segnali che stiamo ricevendo dagli Stati Uniti indicano un calo d'interesse nei confronti dell'Europa e minore volontà di essere coinvolti in Europa". Per lui, Berlino e Washington hanno "la stessa comprensione della società aperta, della libertà, della democrazia e dell'economia di mercato" e il motto del presidente americano Donald Trump, "America First", non deve significare "America da sola". Poi ha avvertito che un eventuale peggioramento delle relazioni Usa-Ue "non sarà solo a danno dell'Europa, ma anche a danno dell'America".

Infine un passaggio sulla guerra in corso alle porte dell'Europa e sui recenti colloqui tra Stati Uniti e Russia. Merz, probabile futuro cancelliere tedesco, ha detto che un accordo di pace con Mosca, senza il coinvolgimento di Kiev, sarebbe "inaccettabile" sia per l'Ucraina che per l'Unione.