Afd, perché è folle dichiarare il partito "pericoloso"

Qualcuno dovrebbe chiedere scusa a JD Vance. Ricordate l’affondo del vicepresidente americano a Monaco sull’«allontanamento dell’Europa da alcuni dei suoi valori fondamentali?». Proprio dalla Germania arriva un (altro) indizio pesante sulla febbre che attanaglia la democrazia nel Continente in cui è stata escogitata. L’Ufficio federale per la protezione della Costituzione (che rientra nel “controspionaggio interno”) ha ufficialmente classificato il partito di Afd come appartenente all’«estrema destra».

Non è una disputa di teoria politologica, ma un marchingegno vagamente distopico che rischia di innescare ricadute assai pratiche: mentre prima Afd era soltanto sospettato di «estremismo» (che poi richiederebbe una definizione condivisa, altrimenti il sospetto è che equivalga a tutto ciò che turba lo status quo delle Grandi Coalizioni), ora vi è la “certezza”. Conclusione: «La concezione prevalente del partito è incompatibile con l’ordinamento fondamentale di una libera democrazia». Focalizziamo: i servizi segreti di un Paese europeo mettono un partito di quello stesso Paese fuori dal consesso democratico.

Non un partito qualsiasi peraltro, ma quello che oggi tutti i sondaggi collocano come primo nel gradimento degli elettori tedeschi. Con sullo sfondo lo spettro della messa al bando, appoggiandosi come leva all’articolo 21 della Costituzione: «Sono incostituzionali i partiti che cercano di indebolire o abolire l’ordine fondamentale democratico libero» (non a caso, è la formula ricalcata quasi identica contro Afd). Il tentativo è espellere dall’agone un partito ultraconservatore e identitario, ma non neonazista, ed è dura non chiamarlo liberticida. Non ha ritrosie a farlo il Segretario di Stato americano Marco Rubio, che in serata posta su X: «Questa non è democrazia, è tirannia mascherata». Senz’altro, siamo al culmine di un percorso ossessivo-vessatorio che, appunto, ha soltanto fatto gli interessi del partito di Alice Weidel. L’ultima campagna elettorale è stata sostanzialmente una rincorsa collettiva ad assicurare: mai accordi con Afd.