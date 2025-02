Hamas, "uccidere tutti gli uomini a Gaza": Israele, tensione alle stelle

26 febbraio 2025 a

Il vicepresidente della Knesset, il Parlamento israeliano, Nissim Vaturi, ha definito - nel corso di un'intervista alla radio Kol BaRama - i palestinesi "furfanti" e "subumani", chiedendo inoltre di "separare i bambini e le donne e uccidere gli adulti a Gaza". Lo riferisce Middle East Eye, citando le parole del membro del Likud. "Chi è innocente a Gaza? I civili sono usciti e hanno massacrato la gente a sangue freddo", ha detto Vaturi, per cui "la comunità internazionale capisce che i residenti di Gaza non sono benvenuti da nessuna parte e li sta spingendo verso Israele".

Nel frattempo, le Brigate Al-Nasser Salah al-Deen, braccio armato di Hamas a Gaza, afferma che rilascerà il corpo dell'ostaggio israeliano Ohad Yahalomi domani. Quello di Ohad è uno dei quattro corpi destinati a essere rilasciati dai terroristi palestinesi nella prima fase dell'accordo di cessate il fuoco di Gaza. Nella notte, Hamas ha affermato di aver raggiunto un accordo con Israele per il rilascio dei quattro corpi e dei 602 prigionieri di sicurezza palestinesi che Israele avrebbe dovuto rilasciare sabato. Gerusalemme si è rifiutata di procedere con il rilascio, citando le violazioni dell'accordo da parte di Hamas durante la restituzione dei resti dei tre membri della famiglia Bibas, nonché le cerimonie di propaganda che ha convocato durante i rilasci degli ostaggi. Le procedure di rilascio e consegna dei corpi avverranno contemporaneamente sotto la supervisione dell'Egitto, ha riferito una fonte ufficiale egiziana ad Al Qahera.

Questa mattina intanto sono migliaia le persone che si sono radunate lungo le strade di Rishon Lezion, nel centro di Israele, per l'ultimo saluto agli ostaggi assassinati Shiri, Ariel e Kfir Bibas. La famiglia ha chiesto che solo gli ospiti invitati potessero partecipare al funerale, mentre la popolazione è stata invitata a stare lungo le strade con bandiere israeliane. Palloncini arancioni, che erano diventati sinonimo di difesa in favore dei bambini ostaggio Bibas a causa dei loro capelli rossi, sono stati portati dalle persone, così come le bandiere israeliane, durante l'inizio del corteo funebre a Rishon Lezion.