Trump, fango del Wsj: la lettera "oscena" a Epstein per suoi 50 anni

L'album rilegato in pelle fu messo insieme come regalo speciale nel 2003 da Ghislaine Maxwell , poi condannata a 20 anni come complice di Epstein nel traffico sessuale di minorenni. Tra i mittenti delle lettere figurano il miliardario Leslie Wexner , l'avvocato Alan Dershowitz (che lo difese dopo il primo arresto nel 2006) e un economista di Harvard ora deceduto. Secondo le persone che hanno letto le pagine dell'album, si tratta di documenti esaminati dai funzionari del Dipartimento di Giustizia che hanno indagato su Epstein e Maxwell anni fa.

Il Wall Street Journal all'attacco di Donald Trump . Il quotidiano rivela l'esistenza di un album con lettere scritte al defunto finanziere pedofilo Jeffrey Epstein per il suo 50esimo compleanno da vari amici, tra cui - appunto - una attribuita al presidente degli Stati Uniti. La missiva contiene diverse righe di testo dattiloscritto incorniciate dalla sagoma di una donna nuda, che sembra disegnata a mano con un pennarello spesso. Un paio di piccoli archi indicano il seno della donna, mentre sotto la vita spunta quella che viene definita come la firma del futuro capo della Casa Bianca. Una firma - riporta il giornale - fatta per evocare i peli pubici. Questa la chiusa: "Buon compleanno e che ogni giorno possa essere un altro meraviglioso segreto".

Alla pubblicazione della notizia, è subito arrivata la smentita di Trump. In un'intervista rilasciata sempre al Wall Street Journal, il tycoon nega di aver scritto la lettera o disegnato l'immagine oscena. "Non sono io. È una cosa falsa. È un falso articolo del Wall Street Journal", ha detto. "Non ho mai dipinto un quadro in vita mia. Non disegno quadri di donne. Non è la mia lingua. Non sono le mie parole", ha assicurato, minacciando di fare causa al Wsj in caso di pubblicazione dell'articolo "proprio come ho fatto con tutti gli altri".