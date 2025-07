"Trump ha un'insufficienza venosa cronica": la Casa Bianca rompe il silenzio

Mistero svelato. La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt , ha fornito un chiarimento sulle condizioni di salute di Donald Trump . Nelle ore precedenti i media e gli organi di stampa statunitensi hanno fatto notare un "gonfiore" alle gambe e un "livido" sulla mano del presidente del presidente degli Stati Uniti. Ecco allora che durante un briefing con la stampa, la portavoce ha letto una comunicazione del suo medico, in cui si segnala che il gonfiore alle gambe è dovuto a " insufficienza venosa cronica ", una condizione "benigna" e comune nelle persone di età superiore a 70 anni. Il livido alla mano, ha aggiunto, è compatibile con le frequenti strette di mano. "Gli esami hanno concluso che il presidente è in ottima salute".

I primi scatti allarmanti risalgono a domenica 13 luglio alla Coppa del mondo per club Fifa. Qui il capo della Casa Bianca, accompagnato dalla first lady Melania Trump, aveva assistito alla finale tra Psg e Chelsea al Metlife Stadium in New Jersey. E dalle immagini frontali sono subito saltate all'occhio le dimensioni delle caviglie del tycoon. La preoccupazione, poi, è aumentata martedì 15 luglio, quando qualcuno, durante una conferenza stampa, ha notato che la mano del 79enne era ricoperta di fondotinta per coprire una possibile contusione.