Ripresi al concerto dei Coldplay subito si nascondono: chi è lui, imbarazzo

Il motivo? La coppia di Boston, appena si è accorta di essere ripresa si è staccata: lei ha coperto il volto con le mani e si è girata. Lui si è addirittura abbassato per nascondersi. Che i due fossero amanti è stata l'ipotesi più accreditata una volta che il filmato è diventato virale. E in diversi hanno dato un nome ai protagonisti. Si tratterebbe del CEO di Astronomer, Andy Byron , e la direttrice delle risorse umane, Kristin Cabot.

Momento di imbarazzo durante il concerto dei Coldplay . Come di consueto anche in questo caso una coppia che si abbracciava appassionatamente è stata immortalata dalle telecamere che poi ha proiettato sul maxi-schermo. Quella che doveva essere una scena dolce si è trasformata in un imprevisto che ha strappato il sorriso a molti.

Nel video si sente anche Chris Martin, frontman della band, che dice: "Oh guardate loro due" e poi, vedendo la reazione di entrambi, aggiunge: "Spero di non aver fatto un casino". Successivamente il concerto è continuato come se nulla fosse accaduto, ma in diversi sospettano che una volta tornati a casa i due abbiano dovuto fare i conti con i rispettivi partner.