Von Storch di AfD sfida la sinistra: "Solo questione di tempo, quando andremo al potere"

"Siamo la seconda maggiore forza nel Paese. Abbiamo raddoppiato i voti" e "non è più possibile più emarginarci come si è tentato di fare finora". Lo dice in un'intervista a La Repubblica Beatrix Von Storch, vicecapogruppo di Alternative fur Deutschland, dopo le elezioni anticipate di domenica scorsa in Germania.

Quella del braccio destro di Alice Weidel è una sfida al cancelliere in pectore Friedrich Merz, leader della Cdu primo partito, e soprattutto ai socialdemocratici di Olaf Scholz, grandi sconfitti di questa tornata elettorale che potrebbero però restare al governo, nonostante il loro minimo storico di voti, grazie all'ennesima Grosse Koalition, un governo di unità nazionale ipotizzato dallo stesso Merz per arginare AfD. Ma è anche una sfida a tutta la sinistra europea, che ha guardato al risultato tedesco tirando un mezzo sospiro di sollievo.

"Ci etichettano sempre come nazisti - ricorda Von Storch -: trovo che ciò minimizzi l'Olocausto in modo intollerabile, è inaccettabile. Il randello del nazismo ormai non fa più male. Ed è definitivamente depotenziato perché è usato contro un partito che ha 10 milioni di elettori", afferma, convinta che il 'cordone sanitario' sia "già crollato, in parte" e si stia "sgretolando".

"Al livello regionale e comunale, le cose vengono decise tante volte con i nostri voti - afferma ancora - E' solo una questione di tempo e crollerà anche a livello federale".

L'esponente di AfD conferma il ruolo di Elon Musk e J. D. Vance nella normalizzazione del suo partito: "Sì. Non è più possibile emarginarci come si è tentato di fare finora. Anche altri governi si renderanno conto che siamo la seconda forza più forte, con quasi cinque punti percentuali di vantaggio rispetto alla Spd. E la tendenza è al rialzo per noi e al ribasso per gli altri". Per Von Storch "le relazioni transatlantiche non sono state distrutte da Trump". E alla domanda sul perché vogliano uscire dall'euro, risponde che "danneggia noi e tutti gli altri". "Un'economia comune senza un'unione politica non è possibile. E non vogliamo che si imponga un'unione politica attraverso la moneta", conclude.

