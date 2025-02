Epstein, spunta la lista dei contatti: Trump? No, quali vip compaiono

28 febbraio 2025 a

Sono stati diffusi dal Dipartimento di Giustizia statunitense diversi documenti relativi all'ex finanziere Jeffrey Epstein, arrestato e condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minorenni e poi morto suicida in un carcere di New York il 10 agosto 2019. Tra questi documenti compaiono la sua lista di contatti e i registri di volo del suo aereo, denominato "Lolita Express". Tra i nomi famosi nella lista di contatti ci sono il frontman dei Rolling Stones Mick Jagger, Michael Jackson e l'attore Alec Baldwin. Il nome di Donald Trump, invece, non compare. Anche se i documenti confermano che l'ex finanziere avesse rapporti anche con il presidente degli Stati Uniti, che spunta nei documenti di volo dell'aereo privato di Epstein.

I registri, in particolare, mostrano che il presidente utilizzò quell'aereo insieme all'allora moglie Marla Maples, alla figlia Tiffany e alla babysitter il 15 maggio del 1994. Quello, però, non fu uno dei famigerati voli verso l'isola di Little Saint James, dove si sono consumate violenze su centinaia di donne, tra cui molte minorenni. Si trattò piuttosto di due collegamenti interni: prima da Palm Beach all'aeroporto Reagan di Washington e poi da Washington allo scalo di Teteboro, in New Jersey.

Come riporta il New York Post, nella lista di contatti compaiono poi Ethel Kennedy (madre di Robert F. Kennedy Jr.), l'ex governatore di New York Andrew Cuomo, la supermodella Naomi Campbell, la cantante Courtney Love, Bob Weinstein (fratello di Harvey Weinstein), il defunto senatore Ted Kennedy e l'attore Ralph Fiennes. Il giornale, però, ha sottolineato che questo non è "un elenco di clienti" di Epstein. Si tratta semplicemente dei nomi delle persone presenti nell'ampia lista di contatti dell'ex finanziere.