Turchia, precipita jet privato: "Morto il capo di stato maggiore della Libia"

Un jet privato decollato dalla Turchia è improvvisamente scomparso dai radar, portando alla chiusura temporanea dello spazio aereo sopra Ankara. A darne notizia è stato il municipio della capitale turca attraverso un messaggio pubblicato su X: "Un jet privato decollato da Ankara ha perso il contatto radar. Si presume che a bordo ci fosse il Capo di Stato Maggiore libico". Successivamente il ministro dell'Interno turco Ali Yerlikaya ha confermato il ritrovamento dei resti del jet privato Falcon 50 che trasportava il capo di stato maggiore libico Mohammed al-Haddad e il suo entourage.

Il relitto è stato localizzato a sud del villaggio di Kavak, nella provincia di Ankara, zona in cui era stato perso il contatto con il velivolo poco dopo il decollo dall'aeroporto Esenboga. Le squadre di ricerca e soccorso hanno raggiunto il sito dell'incidente. Il premier Abdulhamid Dbeibah ha annunciato la morte delle persone a bordo tra cui al-Haddad, il consigliere Mohammed al-Assawi, il generale Vittori Gharibil e un cameraman. Le autorità turche continuano le operazioni sul posto in coordinamento con la cella di crisi libica. Sui social vengono diffuse le immagini della zona interessata con i rottami del velivolo sul terreno.

Mohammad Al-Haddad, alto ufficiale libico, ed era partito da Ankara con destinazione Tripoli. Secondo le prime informazioni, l’aereo non era militare ma un Falcon 50 ad uso civile. Il decollo è avvenuto alle 20.10 ora locale e, poco dopo, dalla torre di controllo dell’aeroporto sarebbe giunta una richiesta di atterraggio di emergenza. La presenza a bordo del capo di Stato Maggiore libico era stata confermata sin dal principio dal ministro dell’Interno turco Ali Yerlikaya, sempre tramite un post su X.

Alcuni testimoni avevano raccontato all’agenzia di stampa turca Iha di aver sentito una forte esplosione nella zona adiacente all’aeroporto, il tutto prima che il relitto venisse ritrovato. Mohammad Al-Haddad era una figura chiave del governo della Libia occidentale con sede a Tripoli e la sua visita ufficiale ad Ankara era stata resa nota nei giorni precedenti. A bordo dell’aereo viaggiavano complessivamente cinque persone, tutte decedute.