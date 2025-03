Mannheim, auto contro la folla: morti e diversi feriti. Un arresto

03 marzo 2025 a

Un'auto si è schiantata contro una folla a Mannheim, nel land tedesco del Baden-Wuttenberg, riporta il portale di notizie Mannheim 24 ripreso da Bild. Il bilancio al momento è di almeno due morti e diversi feriti.

Il conducente dell'auto che si sarebbe lanciato sulla folla nel centro della cittadina tedesca è stato arrestato, riferisce sempre la Bild, aggiungendo che tutte le strade e i ponti che escono dalla città sono controllati da agenti di polizia armati di mitragliatrici e un elicottero sta sorvolando Mannheim.

Mannheim24 ricorda che domani il popolare mercato di carnevale sulla Planken, la zona pedonale della cittadina dove il Suv ha investito la folla, avrebbe dovuto celebrare il suo culmine con il carnevale di strada. Un portavoce del municipio ha detto al giornale che al momento sono in corso numerose riunioni e non si può ancora dire nulla circa un annullamento degli eventi carnevaleschi. Nelle prossime ore potrebbe tenersi una conferenza stampa, spiega il giornale. Nel frattempo la polizia ha chiesto ai cittadini di evitare la zona del centro di Mannheim spiegando che è in corso una vasta operazione di sicurezza. Il centro della città resta in gran parte isolato per una situazione che può essere "rischiosa per la vita".

Per la Germania, dunque, un'altra giornata da incubo per la sicurezza nazionale. Sebbene l'attacco non sia ancora stato classificato dalle autorità ufficialmente come atto terroristico, il modus operandi sembra lasciare poco spazio ad altre opzioni. Lo scorso 21 febbraio, alla vigilia delle elezioni politiche poi vinte dalla Cdu di Friedrich Merz davanti ad Alternative fur Deutschland di Alice Weidel, un 19enne richiedente asilo siriano aveva accoltellato un turista spagnolo al Memoriale della Shoah a Berlino. La questione terrorismo, legata al tema della sicurezza fuori controllo, è risultata cruciale per l'exploit alle urne del partito di destra AfD, condizionando anche le politiche dei moderati, con il cancelliere in pectore Merz che ha già annunciato misure più rigide contro l'immigrazione irregolare.