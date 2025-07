Morto a Ibiza il dj Michele Noschese, aveva 35 anni: una fine avvolta dal mistero

È morto, in circostanze ancora da chiarire, Michele Noschese. Dj producer napoletano di 35 anni è deceduto nella notte tra venerdì e sabato a Ibiza. Ad annunciare la scomparsa di Godzi, questo il suo nome d'arte, diverse pagine social di musica elettronica e techno, oltre ai numerosi commenti di amici e conoscenti. L'artista partenopeo da anni viveva nell'isola spagnola ma si esibiva anche in diverse città d'Europa, da Londra a Parigi a Barcellona, e degli Stati Uniti. Prima di dedicarsi alla musica Michele si era laureato in Economia e aveva trascorsi nel calcio professionistico rifiutando la serie A Svizzera.

"La mia passione per la musica nasce a quindici anni, poi è arrivata la consolle - raccontava Godzi in un'intervista per Canale 8 nel 2023 -. La mia musica è più tech-house che house vera e propria. Ibiza è la patria della mia musica. A Londra ho vissuto solo due anni ma mi ha aiutato molto a formarmi musicalmente. Prima dei miei set sono solito prepararmi una base, che poi però non seguo mai perché ogni luogo è differente e ogni pubblico ha una sua esigenza. A un giovane dj direi di impegnarsi dalla mattina alla sera davanti al Pc per comporre musica elettronica".