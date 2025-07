Ghislaine Maxwell "pronta a parlare": la donna che vuole incastrare Trump

Il caso Epstein continua ad appassionare il popolo americano. Forse perché Jeffrey Epstein, il miliardario condannato per pedofilia, si è suicidato dietro le sbarre della prigione metropolitana di New York nel 2019. Forse perché, in più occasioni, s è tentato di associare il nome di Donald Trump alla cerchia ristretta di amici del magnate pedofilo. Dietro le ultimi voci sul presidente degli Stati Uniti potrebbe esserci lo zampino dell'ex compagna di Jeffrey Ghislaine Maxwell, rinchiusa in un carcere della Florida da circa tre anni. La donna infatti, come riporta il Corriere della Sera, scrive furiosamente diari e parla tutti i giorni coi suoi avvocati, convinta che non sconterà gli altri 17 anni della condanna per complicità nel racket della prostituzione minorile di Epstein.

Ma che c'entra Trump? Ebbene, il Wall Street Journal di rupert Murdoch ha appena pubblicato una lettera oscena di auguri a Epstein per il suo 50esimo compleanno scritta proprio dal tycoon nel 2003. E fin qui non ci sarebbe nulla di strano. Ma nella missiva ci sarebbero una montagna di riferimenti sessuale, oltre a un disegno di una donna nuda. Il presidente, dal canto suo, ha subito negato la paternità di quella lettera. E, di conseguenza, ha denunciato Murdoch e il quotidiano sostenendo che la lettera è falsa e che lui non ha mai fatto un disegno in vita sua. Quindi ha chiesto danni per 10 miliardi di dollari.