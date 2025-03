Usa, Trump: stop immediato a tutti gli aiuti militari all'Ucraina, compresi quelli in transito

04 marzo 2025 a

Gli Stati Uniti hanno deciso di interrompere temporaneamente tutti gli aiuti militari destinati all'Ucraina. A rivelarlo è l'agenzia Bloomberg, che cita fonti vicine alla questione. La sospensione resterà in vigore fino a quando il presidente Donald Trump non avrà valutato l'impegno di Kiev nei confronti della pace. Una svolta brutale, radicale, quella impressa dalla nuova amministrazione a stelle e strisce.

Questo blocco riguarda l'intero pacchetto di aiuti militari ancora non arrivato in territorio ucraino, comprese le forniture in transito e quelle attualmente stoccate nei punti di passaggio in Polonia. Lo riferisce sempre Bloomberg, riportando le parole di un funzionario del Dipartimento della Difesa.

La decisione di fermare il flusso di armamenti arriva dopo le recenti tensioni tra Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il cui apice è stato raggiunto nello scontro nello Studio Ovale. Secondo quanto riportato, il leader statunitense ha dato istruzioni al segretario alla Difesa, Pete Hegseth, di attuare immediatamente questa misura.

La sospensione potrebbe essere revocata nel caso in cui Zelensky "mostrerà uno sforzo sincero nel partecipare ai negoziati di pace". Questa affermazione, pubblicata dal Washington Post, proviene da un esponente dell'amministrazione americana. L'obiettivo di Trump potrebbe essere quello di esercitare pressioni su Kiev affinché accetti le condizioni imposte dagli Stati Uniti nell'accordo riguardante lo sfruttamento delle risorse minerarie rare presenti in Ucraina.