Russia, la svolta di Zelensky. E Trump manda i Patriot a Berlino

«Un incontro al più alto livello è necessario per assicurare veramente la pace». Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è detto di nuovo pronto a negoziare con il presidente russo Vladimir Putin nel discorso serale con cui ha annunciato che Kiev ha proposto un nuovo incontro la prossima settimana. A giugno si sono avuti due incontri successivi tra le delegazioni russa e ucraina a Istanbul durante i quali non si sono fatti passi avanti verso il cessate il fuoco.

«Anche il Segretario del Consiglio di Sicurezza Umerov ha riferito di aver proposto il prossimo incontro con la parte russa per la prossima settimana - ha detto Zelensky - Lo slancio dei negoziati deve essere rafforzato. Bisogna fare tutto il possibile per ottenere il cessate il fuoco. E la parte russa deve smettere di nascondersi dalle decisioni». «Scambio di prigionieri. Ritorno dei bambini. Fine delle uccisioni. È necessario un incontro a livello di leader per garantire realmente la pace, una pace duratura», ha continuato il presidente ucraino.

«L’Ucraina è pronta per un incontro di questo tipo», ha concluso. Secondo quanto riferisce il Wall Street Journal, nel frattempo, l’amministrazione Trump ha accelerato sull’invio dei missili Patriot alla Germania per favorirne la cessione a Kiev.