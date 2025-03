Fondi sovrani, chi c'era al primo vertice Usa-Russia: scenari clamorosi

05 marzo 2025 a

La pace? Potrebbe servire anche alle imprese europee. Solamente due anni fa, con un decreto Vladimir Putin sequestrava le attività a Mosca della Donane e della danese Carlsberg assegnandole a un'agenzia del governo. La gestione del gruppo francese del latte e derivati fu assegnata al manager Yakub Zakriyev, nipote del leader ceceno Ramzan Kadyrov. Un gesto che sembrava segnare la fine definitiva dei rapporti tra Russia e Occidente. Ma che, con il ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump, sembra quasi relegato al passato.

Come riporta il Corriere della Sera, tra Occidente - Usa in primis - e Russia è tornata la voglia di stringere accordi commerciali. Non a caso Putin ha scelto di inviare anche Kirill Dimitriev, amministratore delegato del fondo sovrano russo per gli "investimenti diretti". L'Ad in Arabia Saudita ha subito parlato di "joint-venture con partner americani" per progetti in Russia. Da ciò che si apprende, sembra che l'emissario russo sia stato inviato in missione negli Stati uniti per cercare di coinvolgere uomini di business americani in lucrosi progetti in Russia, in particolare nelle risorse naturali.

Dopo il disgelo tra Usa e Russia, in tanti si stanno esponendo per chiedere che non vengano recisi definitivamente i legami commerciali tra l'Occidente e Mosca. "Se un accordo di pace c’è, a quel punto entra in gioco tutto", ha spiegato alla Stampa Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente. "Da un punto di vista economico determinerebbe sicuramente un effetto positivo", ha poi aggiunto. Il commissario europeo all’Energia Dan Jørgensen, danese, si è detto del tutto contrario. E l’amministratore delegato dell’Eni Claudio Descalzi ha ricordato che comunque oggi lo spazio di mercato per il gas russo in Italia sarebbe minore.