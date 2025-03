Zelensky fa dietrofront: "Pronti a lavorare per la pace sotto la guida di Donald Trump"

04 marzo 2025 a

Qualcosa potrebbe cambiare sul fronte Ucraina. Dopo il confronto di fuoco con Donald Trump, Volodymyr Zelensky sembra aprire nuovi spiragli. Il numero uno di Kiev ha detto di voler "sistemare le cose" con il presidente americano. "Il nostro incontro alla Casa Bianca non è andato come avrebbe dovuto. È deplorevole che sia andata in questo modo. È tempo di sistemare le cose. Vorremmo che la cooperazione e la comunicazione future fossero costruttive. Il mio team e io siamo pronti a lavorare sotto la forte leadership del presidente Trump per ottenere una pace duratura". Il messaggio, arrivato sul profilo X di Zelensky, si sofferma anche sull'accordo per le terre rare. Accordo che il tycoon non aveva firmato durante il faccia a faccia nello Studio Ovale.

Ora però le cose potrebbero cambiare: "Per quanto riguarda l'accordo sui minerali e la sicurezza, l'Ucraina è pronta a firmarlo in qualsiasi momento e in qualsiasi formato conveniente. Consideriamo questo accordo come un passo verso una maggiore sicurezza e solide garanzie di sicurezza, e spero davvero che funzioni in modo efficace", ha aggiunto Zelensky che non esclude la possibilità di un cessate il fuoco. Una sorta di "tregua in cielo" e "in mare" come condizione preliminare per i colloqui di pace.

Nel frattempo emergono le prime voci sul discorso che Trump terrà di fronte al Congresso. Qui il capo della Casa Bianca dovrebbe presentare i suoi piani per porre fine alla guerra della Russia contro l'Ucraina. Lo riporta Fox News citando funzionari vicini a Trump. Il discorso, aggiunge l'emittente, intitolato "Rinnovare il sogno americano", sarà composto da quattro sezioni principali: la realizzazione del secondo mandato di Trump in patria e all'estero, cosa ha fatto l'amministrazione Trump per l'economia, una richiesta al Congresso di approvare finanziamenti aggiuntivi per la sicurezza delle frontiere e infine i piani del presidente Usa per stabilire la pace in Ucraina.