AfD sgancia la bomba su Merz: "Questo Bundestag non deve essere convocato"

10 marzo 2025

Un vero e proprio terremoto politico potrebbe abbattersi sulla Germania a pochi giorni dal voto che ha incoronato il nuovo cancelliere, Friedrich Merz, con una Grosse Koalition insieme alla sinistra. A scatenare la tempesta è le modifiche alle regole sul bilancio. E di fatto all’inizio della prossima settimana l’ultradestra tedesca dell’AfD intende presentare un ricorso alla Corte costituzionale federale contro le votazioni previste nel ’vecchio' Bundestag su investimenti miliardari per infrastrutture e difesa che dovrebbero comprendere una riforma del freno al debito tramite votazione dei rappresentanti dell’attuale Parlamento.

"Riteniamo che la presidente del Bundestag sia tenuta a convocare il nuovo Parlamento. Il vecchio Bundestag era, nella migliore delle ipotesi, ancora legittimato ad agire in casi di emergenza. Tuttavia, non gli si dovrebbe più consentire di stabilire alcun corso fondamentale per il futuro", ha spiegato al Rheinische Post il membro del Bundestag e vicepresidente dell’AfD, Stephan Brandner. "Per adottare decisioni di così vasta portata come alcuni emendamenti altamente controversi alla costituzione e per rendere possibile un nuovo debito di migliaia di miliardi di euro. Tali decisioni possono e devono essere prese solo dal Bundestag appena eletto", come si legge nella nota. Perché il parlamento non sia convocato, il gruppo di Afd, oltre al percorso di ricorso tradizionale, ne avvierà anche uno d'urgenza.