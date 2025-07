Giappone, se la spesa a tavola pesa anche sulle urne

In Giappone il prezzo del riso è una cosa maledettamente seria. Ne sanno qualcosa i due partiti di governo, il Liberal Democratico e il Komeito, che domenica scorsa hanno perso la maggioranza in Senato in una tornata elettorale il cui tema principale è stato proprio la crisi dell’alimento più importante per i giapponesi. Il riso nel Paese del Sol Levante è il simbolo della cultura nazionale e non deve sorprendere dunque che l’improvviso raddoppio del prezzo del cereale, dovuto sì all’inflazione ma soprattutto al caldo anomalo che nel 2023 ha colpito i raccolti in concomitanza con un afflusso record di turisti, abbia inciso sulle politiche d’emergenza del governo.

Il ministro dell’agricoltura Shinjiro Koizumi è subito intervenuto immettendo sul mercato graduali quantità di scorte immagazzinate, riuscendo a portare il prezzo da 4.300 yen per un sacco di 5 chili a 3.500 yen, comunque un costo ancora alto rispetto ai neanche 2mila yen dello scorso anno. È bastato? Si direbbe di no stando ai seggi persi dai liberal democratici di cui Koizumi fa parte. Per il momento liberal democratici e Komeito non avranno difficoltà a mantenere il governo, ma si tratta di un duro colpo per il premier Shigeru Ishiba che già l’ottobre scorso aveva perso la maggioranza della Camera Bassa. E rappresenta un campanello d’allarme anche per il resto del mondo che sembra dimenticare quanto i prezzi degli alimenti di base possano determinare le sorti di una tornata elettorale, di un governo, di un intero Paese.