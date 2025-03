Musk, assalto hacker al social X: "Siamo sotto attacco", ecco chi ci sarebbe dietro

10 marzo 2025 a

a

a

X, il social network di Elon Musk, è stato inaccessibile per ore. Numerosi i problemi che gli utenti hanno riscontrato a partire dalle 10 della mattina di lunedì 10 marzo. Poi, nel pomeriggio, le cose non sono migliorate dato che funzionava a singhiozzo. "C'è stato e c'è ancora un massiccio attacco contro X. Veniamo attaccati ogni giorno, ma questo attacco è stato compiuto con molte risorse. È coinvolto un gruppo esteso e coordinato e/o un paese. Stiamo indagando....", commenta in un post il magnate.

Secondo migliaia di segnalazioni giunte al sito Downdetector, infatti, agli utenti - sia italiani che a livello globale - risultava impossibile accedere alla piattaforma di Musk sia via app che da desktop. E sul social in diversi hanno sollevato dubbi: "Prima, le proteste contro Doge (il Dipartimento dell'Efficienza Governativa guidato da Musk ndr). Poi, i negozi Tesla sono stati attaccati. Ora, X è inattivo. Non escluderei la possibilità che questo periodo di inattività sia il risultato di un attacco a X", commenta un utente al quale fanno eco altri: "Questi attacchi terroristici contro le aziende di Elon Musk sono un atto di guerra diretto contro l’America".

Secondo Newsweek, da un post pubblico di Telegram, il gruppo di hacker Dark Storm Team avrebbe rivendicato la responsabilità dell'attacco DDoS alla piattaforma, in pratica bloccando gli accessi. Dark Storm Team è noto per i suoi sofisticati attacchi di guerra informatica e per gli attacchi hacker a sistemi ad alta sicurezza. Secondo Orange Cyberdefense, il gruppo è stato formato nel 2023 e ha un focus filo-palestinese. Il mese scorso ha promesso in un post di scatenare un'ondata di attacchi informatici sui siti web governativi dei paesi della Nato, di Israele e delle nazioni che sostengono Israele.