Donald Trump dichiara guerra al Canada: "I dazi salgono al 50%, vi farò chiudere il mercato dell'auto"

La politica dei dazi si sta per trasformare in una guerra economica aperta tra Stati Uniti e Canada. In risposta ai dazi del 25% sulla "elettricità" in arrivo dagli Stati Uniti imposti dall'Ontario, il presidente americano Donald Trump ha comunicato di aver incaricato il Segretario al Commercio "di aggiungere una tariffa aggiuntiva del 25%, arrivando al 50%, su tutto l'acciaio e l'alluminio in arrivo negli Usa dal Canada, una delle nazioni con le tariffe più elevate al mondo". I dazi, annuncia il capo della Casa Bianca sul social Truth, "entreranno in vigore domani mattina".

"A breve dichiarerò un'emergenza nazionale per l'elettricità nell'area minacciata" dai dazi imposti dall'Ontario, "ciò consentirà agli Stati Uniti di fare rapidamente ciò che deve essere fatto per alleviare questa minaccia abusiva. Il Canada - aggiunge Trump - deve immediatamente eliminare la sua tariffa anti-americana per gli agricoltori dal 250% al 390% su vari prodotti caseari statunitensi, che è stata a lungo considerata scandalosa".

"Se il Canada non abolirà anche altre tariffe ingiuriose e di lunga durata - è la minaccia del presidente americano -, il 2 aprile aumenterò in modo sostanziale le tariffe sulle automobili che entrano negli Stati Uniti, il che, in sostanza, farà chiudere definitivamente l'attività di produzione di automobili in Canada. Quelle auto possono essere facilmente prodotte negli Stati Uniti!".

La tensione tra i due Paesi vicini è alle stelle. "L'unica cosa che ha senso è che il Canada diventi il nostro caro cinquantunesimo Stato. In questo modo tutte le tariffe, e tutto il resto, scomparirebbero completamente - prosegue Trump su Truth -. Le tasse dei canadesi saranno ridotte in modo sostanziale", e i canadesi "saranno più sicuri, militarmente e non solo, di quanto non lo siano mai stati prima".

"Non ci sarà più il problema del confine settentrionale e la più grande e potente nazione del mondo sarà più grande, migliore e più forte che mai - e il Canada ne sarà una parte importante. La linea di separazione artificiale tracciata molti anni fa finalmente scomparirà e avremo la Nazione più sicura e più bella del mondo - e il vostro brillante inno, O Canada, continuerà a suonare, ma ora rappresenterà un grande e potente Stato all'interno della più grande Nazione che il mondo abbia mai visto!".