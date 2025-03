Mare del Nord, cargo contro la petroliera: arrestato un comandante russo

12 marzo 2025 a

E' di nazionalità russa il comandante della nave cargo portoghese Solong, arrestato ieri dopo lo scontro di lunedì 10 marzo nel Mare del Nord con una petroliera statunitense, provocando un vasto incendio. Lo riferisce la Bbc, citando dichiarazioni rilasciate alla Reuters dalla società tedesca Ernest Russ, proprietaria della Solong, che non ha fornito ulteriori commenti "per rispetto verso l'inchiesta ancora in corso". L'uomo finito in manette è accusato di omicidio colposo per grave negligenza in relazione alla presunta morte di un marinaio della Solong. Questa nave, battente bandiera portoghese, e la petroliera Stena Immaculate, registrata negli Stati Uniti, si sono schiantate al largo della costa dell'East Yorkshire intorno alle 10:00 di lunedì scorso.

Nello scontro sono rimaste ferite almeno 32 persone. Stando a quanto riferito in un primo momento, il serbatoio contenente carburante per aerei della petroliera si sarebbe rotto. "È in corso una valutazione sulla risposta che si renderà probabilmente necessaria a un inquinamento" delle acque al largo dello Yorkshire, ha riferito un portavoce della Guardia Costiera. Le immagini mandate in onda dalla Bbc hanno mostrato un enorme pennacchio di fumo nero e fiamme che si levavano dal luogo dell’incidente.

La petroliera era in rotta da Agio Theodoroi, in Grecia, verso Killingholme, nel Regno Unito. Sempre secondo quanto riferito dalla Bbc, la Stena Immaculate è una delle "sole dieci petroliere arruolate" in un programma del governo statunitense volto a rifornire di carburante le Forze armate in caso di conflitto o di emergenza nazionale. Ciò significa che queste imbarcazioni possono essere utilizzate dall’esercito Usa con breve preavviso. Oggi, però, non si hanno conferme sul fatto che la nave veniva utilizzata per quel motivo al momento dell'impatto.