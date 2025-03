Vladimir Putin consegna a Witkoff un messaggio per Trump: l'ora delle decisioni

14 marzo 2025 a

In Russia si è "cautamente ottimisti" su una soluzione del conflitto in Ucraina: lo ha fatto sapere il portavoce di Vladimir Putin, Dmitry Peskov, dopo il colloquio della scorsa notte tra il presidente russo e l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff a Mosca. Lo riporta l'agenzia Ria Novosti. Il portavoce, poi, ha spiegato che una decisione sul colloquio telefonico tra Putin e il presidente americano Donald Trump verrà presa solo dopo che Witkoff avrà riferito a Washington un messaggio di Putin.

"È vero che c'è ancora molto da fare, ma il presidente è comunque solidale con la posizione del signor Trump - ha affermato Peskov commentando una dichiarazione del Consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Mike Waltz, secondo cui la Casa Bianca nutre un cauto ottimismo sulla possibilità di un accordo -. Ieri avete sentito una dichiarazione molto importante del presidente Putin. Rispondendo a una domanda dei giornalisti, ha detto di sostenere la posizione del presidente Trump sull'accordo, ma ha espresso alcune domande a cui è necessario rispondere insieme".

Intanto Mohammed bin Salman in Arabia Saudita, dopo la proposta di cessate il fuoco di 30 giorni emersa dai colloqui Usa-Ucraina a Gedda, ha detto a Putin che il regno sostiene "tutte le iniziative" per porre fine alla guerra in Ucraina. Poi ha ribadito al presidente russo "l'impegno dell'Arabia Saudita a facilitare il dialogo e sostenere tutte le iniziative volte a raggiungere una risoluzione politica".