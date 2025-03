Trump "annulla" le grazie di Biden: "Non sono valide, non sapeva cosa firmava"

17 marzo 2025 a

"Nulle e non valide". Donald Trump ha definito così le grazie concesse da Joe Biden. Per il presidente degli Stati Uniti il suo predecessore le ha firmate "in automatico". "La grazia che ’Sleepy’ Joe Biden ha concesso al Political Bully Committee (riferimento al comitato del Congresso incaricato di indagare su di lui) e a molti altri, è dichiarata nulla, non valida e priva di effetto, perché emessa in automatico", ha scritto il tycoon sul suo social network Truth. Il Presidente suggerisce anche che Biden non fosse a conoscenza del contenuto dei condoni che gli sarebbero stati imposti dai suoi consiglieri e che non avrebbe nemmeno controllato. "In altre parole, Joe Biden non li ha firmati, ma, cosa più importante, non ne sapeva nulla! I documenti richiesti per la grazia non gli sono stati nè spiegati nè sono stati approvati da Biden. Non ne sapeva nulla e coloro che lo sapevano potrebbero aver commesso un crimine".

Motivo per cui "coloro che compongono il Political Bully Committee, che hanno distrutto ed eliminato tutte le prove ottenute durante la loro caccia alle streghe durata due anni contro di me e innumerevoli altre persone innocenti, devono comprendere appieno che sono soggetti a indagini al massimo livello. Il fatto è che probabilmente erano responsabili della firma di documenti a loro nome senza la conoscenza o il consenso del peggior presidente nella storia del nostro Paese, il corrotto Joe Biden".

Poco prima di lasciare l’incarico, Biden ha annunciato la sua decisione di commutare le pene detentive "sproporzionate" imposte a circa 2.500 detenuti che stavano scontando una pena per "reati di droga non violenti". Ma non solo, perché ha anche commutato in ergastolo le condanne a morte di 37 dei 40 condannati a morte federali e ha graziato suo figlio Hunter, che era stato processato per reati legati alle armi e alle tasse, e alti funzionari come Anthony Fauci, l’uomo responsabile della lotta alla pandemia.