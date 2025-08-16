Russia, Vladimir Putin: "Con Trump possibile soluzione equa"

"La visita in Alaska è stata molto utile". Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, che dopo il summit di ieri, venerdì 15 agosto, con Donald Trump ha convocato un incontro oggi al Cremlino. Lo hanno riportato le agenzie russe. Putin ha riferito di aver parlato con il presidente Usa “di quasi tutte le sfere della nostra interazione”.

La Russia rispetta la posizione degli Stati Uniti e come loro vorrebbero che la crisi in Ucraina fosse risolta con mezzi pacifici. Lo ha dichiarato il leader del Cremlino all'indomani del summit in Alaska con il capo della Casa Bianca, Donald Trump, ha riportato la Tass. I colloqui di ieri in Alaska col presidente Usa, Trump, "Ci si avvicina a soluzioni necessarie", ha dichiarato lo zar in una riunione al Cremlino sui risultati del vertice, come riportato da Ria Novosti.