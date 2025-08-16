Russia, Vladimir Putin: "Con Trump possibile soluzione equa"

Libero logo
sabato 16 agosto 2025
1' di lettura

"La visita in Alaska è stata molto utile". Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, che dopo il summit di ieri, venerdì 15 agosto, con Donald Trump ha convocato un incontro oggi al Cremlino. Lo hanno riportato le agenzie russe. Putin ha riferito di aver parlato con il presidente Usa “di quasi tutte le sfere della nostra interazione”.

La Russia rispetta la posizione degli Stati Uniti e come loro vorrebbero che la crisi in Ucraina fosse risolta con mezzi pacifici. Lo ha dichiarato il leader del Cremlino all'indomani del summit in Alaska con il capo della Casa Bianca, Donald Trump, ha riportato la Tass. I colloqui di ieri in Alaska col presidente Usa, Trump, "Ci si avvicina a soluzioni necessarie", ha dichiarato lo zar in una riunione al Cremlino sui risultati del vertice, come riportato da Ria Novosti.

Nella sua telefonata con i leader europei successiva al vertice con Vladimir Putin, Donald Trump ha detto di essere "più disposto di prima" a fornire garanzie di sicurezza dirette all'Ucraina. Si riferisce al Wall Street Journal, citando fonti a conoscenza del contenuto della conversazione. La natura del potenziale coinvolgimento degli Stati Uniti per garantire un accordo che pone fine alla guerra non è stata specificata nella chiamata, hanno detto le fonti.

