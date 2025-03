Cina, estremi rimedi contro gli obesi: bilance obbligatorie nelle camere d'albergo

Maurizio Stefanini 18 marzo 2025 a

“Omo de panza omo de sostanza” si diceva una volta in Italia all’epoca in cui il poter mangiare in abbondanza era l’aspirazione più diffusa, e lo stesso si pensava in Cina a un punto tale che da qui nacque l’immagine del Buddha con la pancia straripante, appunto come segno di rispetto e di importanza. Ma i tempi sono cambiati, la linea è una ossessione e non solo in Occidente. Il governo di Pechino, infatti, ha deciso di introdurre una serie di nuove misure contro l’obesità, tra cui cliniche specializzate negli ospedali e testimonial olimpici per sensibilizzare la popolazione.

L’iniziativa, lanciata dalla Commissione nazionale per la salute, punta a diffondere abitudini alimentari più sane in un Paese dove oltre la metà della popolazione adulta è in sovrappeso o obesa. «I principali fattori di rischio per la salute dei cinesi sono attualmente rappresentati dalle malattie croniche non trasmissibili», ha dichiarato il direttore della Commissione, Lei Haichao, in una conferenza stampa tenutasi il 9 marzo a Pechino. «Se da un lato le nostre condizioni di vita sono migliorate, dall'altro abbiamo riscontrato problemi come l'aumento dell'apporto energetico e la relativa mancanza di esercizio fisico», ha aggiunto.

Atleti olimpici faranno dunque da testimonial, e emoticon saranno diffuse su WeChat per incentivare la gestione del peso. Gli hotel hanno installato bilance nelle camere per incoraggiare un atteggiamento più attento tra coloro che viaggiano per affari, mentre il governo sta spingendo per la creazione di cliniche specializzate nella gestione del peso all’interno degli ospedali. Il manuale per la perdita di peso pubblicato dalla Commissione per il 2024 propone ricette personalizzate per le diverse tradizioni culinarie regionali, rispettando i gusti locali. Il Global Times, organo di stampa del Partito comunista cinese, riferisce che il menu di primavera per la Cina nordorientale include piatti come il pesce stufato in pentola e involtini di verdure. Viene inoltre evidenziato il dettaglio delle calorie contenute in ciascuna preparazione. Poiché resta pur sempre un regime totalitario, a supporto dell’iniziativa il governo potrebbe avvalersi del sistema di sorveglianza “a griglia” gestito dai funzionari di quartiere: una rete capillare già impiegata per il controllo sociale e sanitario.

Il problema riguarda anche i giovani. I dati del 2020 mostrano che il tasso di sovrappeso degli adulti in Cina è del 34,3% e il tasso di obesità del 16,4%, e insieme superano il 50%. Cifre in netto contrasto con la situazione degli anni ’80, quando solo il 5-7% degli adulti cinesi era in sovrappeso e l’1% era obeso. Se la tendenza proseguirà, entro il 2030 il 65% degli adulti sarà sovrappeso o obeso, con un impatto economico di 418 miliardi di yuan (57,7 miliardi di dollari) in spese mediche, secondo le stime governative.

L’obesità è associata a un aumento dei casi di tumori, malattie cardiache e diabete di tipo 2, che è già un problema diffuso nel Paese. Le popolazioni dell’Asia orientale e meridionale, rispetto a quelle di origine europea o africana, sono più vulnerabili ai problemi metabolici anche con livelli di obesità relativamente bassi.