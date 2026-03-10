Così l'alleanza Ue-Usa può fermare la Cina

L’incertezza politica è la nuova normalità su entrambe le sponde dell’Atlantico, mentre Europa e Stati Uniti riequilibrano il loro rapporto. Ma, anche se le reazioni emotive possono dominare il momento, entrambe le parti farebbero bene a ricordare il quadro generale: il partenariato strategico tra Ue e Usa ha servito bene entrambe le sponde per oltre 80 anni e può continuare a farlo, se i decisori politici si concentrano sulle opportunità di lungo periodo. Washington e Bruxelles sono effettivamente impegnati in una competizione per plasmare un nuovo ordine mondiale in mezzo a rapidi progressi tecnologici che stanno spostando gli equilibri di potere globali. Ma questa competizione è con la Cina, non tra di loro. E la gara si sta intensificando. Pechino non sta semplicemente competendo per la leadership tecnologica globale, sta già vincendo in livelli cruciali della catena del valore, dalle infrastrutture energetiche all’IA open-source fino alla robotica umanoide. Invece di rafforzare l’alleanza che ha sostenuto la prosperità occidentale, alcuni leader europei stanno virando verso Pechino. La visita del cancelliere tedesco Friedrich Merz in Cina è solo la più recente di una serie di incontri: allontanandosi dagli Stati Uniti, i governi europei giocano direttamente a favore di Pechino. L’entità dell’integrazione economica tra Stati Uniti ed Europa è impressionante, e spesso sottovalutata.

Pechino invia la Liaowang-1 nel Golfo dell'Oman: la nave-spia in supporto dell'Iran La Cina in soccorso dell'Iran. Pechino ha spedito una sua nave-spia nel Golfo dell'Oman. Si tratta della Liaowan...

Nel 2024, beni per 1500 miliardi di dollari hanno attraversato l’Atlantico, il 44% in più rispetto al totale degli scambi Usa con la Cina. Gli Stati Uniti hanno registrato un surplus di 88,6 miliardi di dollari nei servizi con l’Europa, a dimostrazione di quanto le aziende americane dipendano dai 450 milioni di consumatori del continente. In cambio, le imprese tecnologiche statunitensi hanno investito 113 miliardi di dollari nel settore informatico europeo e quasi 30 miliardi nella produzione hardware nello stesso anno. Questa non è una relazione da smantellare. È una relazione da approfondire. Il deficit tecnologico dell’Europa è reale, ma il quadro è più sfumato di quanto i critici di Bruxelles suggeriscono. L’Ue non rappresenta tutta l’Europa in materia di politica tecnologica. I Paesi dell’Europa centrale e orientale, spesso sottorappresentati nella leadership istituzionale europea, stanno producendo risultati sproporzionati.

Petrolio, gas e Cina: perché la crisi energetica non c'è (per ora) Con l’attacco di Stati Uniti ed Israele ai danni dell’Iran sono tornate di moda espressioni quali “cri...