Calcoli renali, l'errore che ti condanna: la dritta dell'urologo

I calcoli renali sono una patologia molto diffusa e spesso sottovalutata, che può provocare episodi di dolore molto intensi e richiedere talvolta un intervento urgente. Colpiscono soprattutto gli adulti tra i 30 e i 60 anni e rappresentano una delle cause più frequenti di accesso al pronto soccorso per dolore acuto. Per capire quanto sia diffuso il problema, quali segnali non ignorare e quali siano oggi le terapie più innovative, ne parliamo con l’urologo Giancarlo Napoli. «La calcolosi renale, o urolitiasi, è una condizione patologica molto frequente nella popolazione», spiega il dottore. Nei Paesi occidentali, come Europa e Stati Uniti, circa il 10% della popolazione soffre di questa patologia o è destinato a svilupparla nel corso della vita. «Esiste una lieve prevalenza nel sesso maschile, ma negli ultimi anni osserviamo un aumento dei casi anche tra le donne», aggiunge Napoli.

Secondo l’urologo, il rischio di sviluppare calcoli è legato a diversi fattori. Una componente importante è la predisposizione genetica: la familiarità gioca infatti un ruolo significativo. Tuttavia incidono molto anche fattori ambientali e legati allo stile di vita, come il clima della regione in cui si vive, le abitudini quotidiane e soprattutto l’alimentazione. «Il principale fattore di rischio resta la scarsa idratazione», sottolinea Giancarlo Napoli. Bere poco favorisce infatti la concentrazione di alcune sostanze nelle urine che possono aggregarsi e formare i calcoli. Anche un consumo elevato di sale, di proteine animali, di alimenti ricchi di ossalati – presenti ad esempio in verdure a foglia larga come spinaci e bietole – e di bevande zuccherate può aumentare la probabilità di sviluppare la malattia.