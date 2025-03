Caffè, "pagato oltre 300 euro": un conto sconvolgente per questo ragazzo, cosa c'è dietro

19 marzo 2025 a

"Non posso credere di aver speso 265 sterline per questo": Carmie Sellitto, content creator di 26 anni, ha deciso di provare il caffè con il prezzo più alto (circa 315 euro) del Regno Unito per capire se effettivamente la cifra fosse giustificata. Peccato, però, che sia rimasto profondamente deluso dall'esperienza. Il costo così elevato sarebbe da ricondurre alla miscela della bevanda, ottenuta da una varietà di chicchi giapponesi provenienti da Okinawa.

Sellitto ha raccontato la sua avventura in un video su TikTok, soffermandosi sul fatto che il cameriere gli abbia servito la bevanda con dei guanti specifici. "Non ho mai fatto un'esperienza simile. Sembrava un normale iced latte (latte macchiato freddo, ndr), ma almeno la cannuccia era d'oro. Ho buttato veramente i soldi", ha ammesso il giovane. Quest'ultimo si è detto deluso dall'aggiunta di cubetti di ghiaccio, che hanno finito per sciogliersi e "diluire" il caffè. Cosa che infatti l'ha spinto a finire in fretta il suo caffè per evitare di bere una bevanda annacquata.

L'unica cosa che il content creator ha deciso di salvare è stato il primo sorso: "Il sapore mi ha preso di sorpresa, è molto intenso. Mi ha fatto venire i brividi. Era pazzesco, non sapeva di caffè, sembrava un frutto di qualche tipo". In molti hanno commentato il video: qualcuno ha scherzato dicendo che ci sarebbe stata una virgola mancante sul menù, mentre qualcun altro ha fatto notare che a quel prezzo avrebbe preteso di portare a casa anche il bicchiere, il tavolo e la sedia.