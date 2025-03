20 marzo 2025 a

a

a

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, Dmitry Medvedev, ha affermato che il cancelliere tedesco in pectore, Friedrich Merz, "non è stato ancora in carica un giorno ma già mente come Goebbels" a proposito dei sabotaggi e delle azioni ostili di cui Berlino accusa Mosca.

L'ex presidente russo ha respinto le accuse al mittente: "Questo è esattamente il tipo di guerra che il vostro Paese nazista, Merz, ha condotto contro il nostro nel 1941-1945. Sappiamo come fini', vittoriosamente. Hai iniziato male, Fritz!". "Spero che anche tu farai la stessa fine" di Goebbels, ha concluso Medvedev, in riferimento alla morte del ministro della Propaganda del Terzo Reich, che si tolse la vita il 1 maggio 1945, due giorni dopo il suicidio del cancelliere Adolf Hitler.

Porta a Porta, il sondaggio: Ucraina, il clamoroso "no" degli italiani. Cosa svelano le cifre

"L'Europa si è messa a militarizzarsi e si è piuttosto trasformata in un partito di guerra": lo ha dichiarato il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ripreso dalla Tass. "Ogni giorno sentiamo molti segnali da Bruxelles. Principalmente i segnali da Bruxelles e dalle capitali europee riguardano ora i piani per militarizzare l'Europa, il che è chiaramente dissonante con l'umore dei presidenti di Russia e Stati Uniti di cercare modi per avviare un processo di soluzione pacifica", ha dichiarato Peskov secondo l'agenzia di stampa ufficiale russa.