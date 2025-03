Heathrow, incendio allo scalo londinese: chiuso fino a mezzanotte. Traffico aereo nel caos

21 marzo 2025 a

Il traffico aereo europeo piomba nel caos più totale. L'aeroporto londinese di Heathrow, il più trafficato del Vecchio Continente, ha sospeso tutte le operazioni a seguito di un incendio scoppiato in una sottostazione elettrica che alimenta lo scalo londinese. La notizia è stata confermata dalla società di gestione dello scalo. Le autorità chiedono ai passeggeri di "non andare in aeroporto", il traffico aereo infatti resterà sospeso almeno fino alla mezzanotte di oggi.

"Heathrow sta subendo una significativa interruzione di corrente. Per garantire la sicurezza dei nostri passeggeri e colleghi, Heathrow rimarrà chiuso fino alle 23:59 del 21 marzo", le 0:59 del 22 marzo in Italia, si legge in un comunicato ufficiale pubblicato sul sito dell'aeroporto.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco di Londra, le fiamme hanno interessato una sottostazione situata a Hayes, nel distretto di Hillingdon, provocando gravi conseguenze per l'area circostante. "L'incendio ha causato un'interruzione di corrente che ha interessato un gran numero di abitazioni e attività commerciali locali e stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri partner per ridurre al minimo i disagi", ha spiegato Pat Goulbourne, il commissario assistente dello scalo.

Le squadre di emergenza sono al lavoro per gestire la situazione e ripristinare la fornitura di energia nel più breve tempo possibile. "I nostri vigili del fuoco stanno lavorando instancabilmente in condizioni difficili per tenere l'incendio sotto controllo e ripristinare l'alimentazione elettrica il più rapidamente possibile", ha aggiunto Goulbourne.

Nel frattempo, la chiusura dell'aeroporto ha costretto numerosi voli a modificare i propri piani di atterraggio. Un aereo della Qantas proveniente da Perth è stato dirottato a Parigi Charles de Gaulle, mentre un volo United Airlines da New York è stato indirizzato a Shannon, in Irlanda. In totale, almeno 120 voli in arrivo a Londra saranno deviati su altri aeroporti fino a quando la situazione non tornerà alla normalità. Ma a pesare sul traffico aereo continentale sarà soprattutto il fatto che gli oltre 1.700 voli previsti per la giornata di oggi in partenza da Heathrow non prenderanno il volo