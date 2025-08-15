Jannik Sinner spazza via Auger-Aliassime con 5 parole

Jannik Sinner ha dominato Felix Auger-Aliassime, conquistando la semifinale del Masters 1000 di Cincinnati con un netto 6-0, 6-2 in poco più di un’ora. Per il numero uno al mondo, si tratta del primo successo contro il canadese, che lo aveva sconfitto nei due precedenti incontri del 2022. Il match è stato a senso unico: Sinner ha chiuso il primo set in 27 minuti con un 6-0, grazie alla sua precisione e intensità, mentre nel secondo set, nonostante un lieve fastidio alla gamba sinistra e un break subito in apertura, ha reagito vincendo sei game consecutivi. Questa vittoria segna la sua dodicesima semifinale in un Masters 1000, la quarta consecutiva nella categoria, e consolida il suo record di 25 vittorie consecutive sul cemento, un traguardo raggiunto in epoca recente solo da Federer, Djokovic, Nadal e Murray.
In vista della semifinale contro Rune o Atmane, Sinner ha commentato nell’intervista post-match: "Sento che ogni partita è diversa. Anche se giochi nello stesso anno contro lo stesso giocatore, ogni partita è diversa. Oggi sentivo di rispondere molto bene. Credo che questo sia stato il mio punto chiave, che mi ha dato la fiducia per servire bene". Poi l'affondo: "Non è stato il servizio la chiave". Una frase che svela la vera natura del duello con l'avversario. Poi prosegue: "Ho avuto un piccolo calo nel secondo set, dove mi ha fatto il break. Potrebbe essere un piccolo cambiamento. Sono contento di averlo fatto il break abbastanza presto. È molto difficile affrontarlo. È un avversario difficile perché serve molto bene e si muove bene, fisicamente è in una forma incredibile. Colpisce molto bene il dritto. Ci siamo preparati nel miglior modo possibile, anche tatticamente. Oggi ho avuto la sensazione di aver giocato un ottimo tennis."
Sul torneo, ha aggiunto: "I primi turni non sono mai facili perché devi abituarti alle condizioni e alla situazione in campo. Dopo qualche partita sai su cosa devi lavorare. È naturale che noi giocatori ci sentiamo meglio giorno dopo giorno. Sono molto contento di questo. Oggi mi sentivo benissimo in campo. Credo che l’abbiamo visto. Ma ogni giorno sarà diverso. Devo stare molto attento. Domani è un giorno di riposo. Cerchiamo di fare buone ripetizioni. Poi vedremo cosa posso fare in semifinale." Sinner, in gran forma, si prepara per il prossimo match con fiducia.