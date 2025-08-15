Anna Kalinskaya indignata: "Versi strani", si ferma tutto

Durante la partita degli ottavi di finale al Masters 1000 di Cincinnati, Anna Kalinskaya, numero 34 del mondo, ha affrontato non solo l’avversaria Ekaterina Alexandrova, ma anche il comportamento molesto di alcuni spettatori. La tennista russa, che ha vinto in rimonta con il punteggio di 3-6, 7-6(5), 6-1, si è trovata a dover gestire il fastidio causato dai rumori provenienti dalle tribune, che l’hanno disturbata in momenti cruciali del match. Esasperata, Kalinskaya si è rivolta al giudice di sedia per chiedere interventi, denunciando l’atteggiamento scorretto di alcuni tifosi. Durante un cambio campo, ha dichiarato: "C’è di nuovo qualcosa di umiliante con quei rumori… Puoi dirlo alla sicurezza?".
L’arbitro ha cercato di tranquillizzarla, rispondendo: "Li sto tenendo d’occhio, non penso che stiano facendo nulla di sbagliato". Tuttavia, Kalinskaya, non convinta, ha imitato i versi molesti, descrivendoli come una sorta di rantolio, e ha insistito: "Stanno facendo così". Quando l’arbitro ha replicato che i tifosi stavano semplicemente tifando per entrambe le giocatrici, Kalinskaya ha ribattuto con decisione: "Sì, ma penso che forse siano ubriachi o qualcosa del genere". A questa osservazione, il giudice ha mostrato un certo accordo, commentando: "Probabilmente lo sono". Nonostante le difficoltà e l’atmosfera disturbata, Kalinskaya ha dimostrato grande determinazione, riuscendo a completare una rimonta impeccabile contro Alexandrova. La sua capacità di mantenere la concentrazione le ha permesso di superare sia l’avversaria che le distrazioni del pubblico, conquistando una vittoria significativa.
