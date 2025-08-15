Anna Kalinskaya indignata: "Versi strani", si ferma tutto

L’arbitro ha cercato di tranquillizzarla, rispondendo: "Li sto tenendo d’occhio, non penso che stiano facendo nulla di sbagliato". Tuttavia, Kalinskaya, non convinta, ha imitato i versi molesti, descrivendoli come una sorta di rantolio, e ha insistito: "Stanno facendo così". Quando l’arbitro ha replicato che i tifosi stavano semplicemente tifando per entrambe le giocatrici, Kalinskaya ha ribattuto con decisione: "Sì, ma penso che forse siano ubriachi o qualcosa del genere". A questa osservazione, il giudice ha mostrato un certo accordo, commentando: "Probabilmente lo sono". Nonostante le difficoltà e l’atmosfera disturbata, Kalinskaya ha dimostrato grande determinazione, riuscendo a completare una rimonta impeccabile contro Alexandrova. La sua capacità di mantenere la concentrazione le ha permesso di superare sia l’avversaria che le distrazioni del pubblico, conquistando una vittoria significativa.