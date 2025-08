Riccardo Pulvini, 33enne italiano trovato morto in casa a Londra: cosa non torna

È stato trovato morto nella sua casa a Londra Riccardo Pulvini, italiano di 33 anni originario di Noventa Vicentina, Il padre Giuseppe lo ricorda dicendo che "era nato il giorno di San Valentino, era un ragazzo sensibile e tenace. Aveva una gran voglia di vivere". Il ritrovamento è avvenuto venerdì 1 agosto, ma la causa della morte deve ancora essere accertata, anche se al momento non risultano indicazioni relative all'ipotesi di una morte violenta. "Venerdì abbiamo ricevuto una chiamata dai carabinieri di Noventa Vicentina, che erano stati contattati dalla Farnesina. Non ci sapevano dire nulla e neanche oggi sappiamo qualcosa. Non possiamo salire a Londra fino a quando non fanno l’autopsia. Stiamo aspettando risposte, il prima possibile speriamo di andare", ha spiegato il padre.

Riccardo aveva lasciato Noventa per Londra a 19 anni. Lì lavorava come visual merchandiser presso i magazzini Harrods, dove seguiva l’enoteca, le tre food halls e i venti ristoranti. Una posizione raggiunta dopo un lungo percorso di gavetta. Prima aveva lavorato nella ristorazione, facendo il cameriere per tre anni e poi lo chef. Aveva lavorato anche da Zara Home e Fenwick, dove aveva affinato le sue competenze nel visual merchandising.