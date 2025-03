Belgorod, imboscata contro gli elicotteri russi: come ne abbattono 4, schiaffo a Putin

Le forze ucraine hanno abbattuto quattro elicotteri dell'Aeronautica militare russa nella regione di Belgorod: lo hanno reso noto le Forze per le operazioni speciali (Sso) dell'Esercito di Kiev, come riporta Ukrainska Pravda. Due elicotteri d'attacco Ka-52 e due elicotteri da trasporto Mi-8 sono stati distrutti dalle Sso in collaborazione con la Direzione principale dell'intelligence, le forze missilistiche e l'artiglieria, si legge in un comunicato stampa.

"In seguito a un'operazione speciale avvenuta l'altro giorno, gli elicotteri sono stati distrutti da attacchi missilistici (utilizzando un lanciarazzi Himars) nelle retrovie nemiche, dove il nemico aveva creato una piattaforma di lancio per gli aerei, una posizione mimetizzata per rapidi movimenti laterali o per attacchi a sorpresa contro le Forze di sicurezza e difesa dell'Ucraina", si legge in un comunicato stampa delle Sso. "Il nemico ancora una volta pensava di essere irraggiungibile nelle retrovie. Abbiamo ancora una volta dimostrato che non c'è nulla di irraggiungibile per il Comando delle operazioni speciali. Continuiamo a lavorare!", aggiunge la nota.



Spettacolare operazione delle forze speciali ucraine e del GUR: distrutti due elicotteri russi Kamov Ka52 Alligator e due Mi-8 nella regione di Belgorod.







Intanto prosegue lo stallo prima dei negoziati tra Usa, Ucraina e Russia. "Credo che la Russia sia riuscita a influenzare alcune persone del team della Casa Bianca attraverso la disinformazione", ha spiegato Volodymyr Zelensky in un'intervista al Time. "Hanno convinto gli americani che gli ucraini non vogliono porre fine alla guerra e che bisognava fare qualcosa per costringerli", ha aggiunto il leader di Kiev. Ciò che ha infastidito di più Zelensky è stata la telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin nel corso della quale il leader del Cremlino ha riferito che migliaia di truppe ucraine a Kursk erano state circondate dalle forze russe. "Era una bugia", ha detto Zelensky sostenendo che il presidente americano ha continuato ad amplificarla per mettere l'Ucraina in un angolo.