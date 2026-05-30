Hantavirus, ricordate la nave Hondius? Ecco che fine fa: clamoroso

La Hondius pronta a ripartire per un'altra meta. L'imbarcazione ormai nota perché a bordo si era diffuso l'Hantavirus è pronta a tornare in mare. La nave da crociera è stata disinfetta a dovere e potrà tornare a navigare. La notizia è stata data dall'agenzia sanitaria municipale di Rotterdam. "Dal punto di vista della salute pubblica, non ci sono più ostacoli al rientro in servizio della nave Hondius", ha annunciato sul proprio sito web. Durante questi controlli, gli esperti "hanno stabilito che l'Hondius è stata pulita e che la disinfezione è stata effettuata secondo le linee guida stabilite". La Hondius, ha annunciato la compagnia di crociere Oceanwide Expeditions proprietaria della nave, riprenderà il programma di crociere dal 13 giugno. Nel suo ultimo viaggio da Ushuaia, in Argentina, sulla Hondius tre passeggeri sono morti a causa di un'epidemia di hantavirus che ha provocato allarme in tutto il mondo. Finora l'Organizzazione mondiale della Sanità ha contato 13 casi confermati o probabili dovuti all'infezione a bordo, compresi i tre decessi.