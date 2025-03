Un’arma spaziale anti-satellite in grado di trasportare un'arma nucleare con potenziali “conseguenze devastanti” per gli Usa e il mondo: questo l'ultimo progetto cui Mosca starebbe lavorando, secondo un rapporto delle agenzie d'intelligence americane.

Intanto, Stati Uniti e Russia hanno fatto sapere di aver un accordo per garantire un parziale cessate il fuoco navale fra Mosca e Kiev, e sviluppare delle misure per far cessare i bombardamenti sulle infrastrutture energetiche: lo ha reso noto la Casa Bianca, che ha diffuso un comunicato sui colloqui di ieri a Riad. L'intesa è stata raggiunta per "garantire una navigazione sicura, eliminare l'uso della forza e impedire l'uso di navi commerciali per scopi militari nel Mar Nero". Le due delegazioni si sono inoltre impegnate a "sviluppare delle misure per l'applicazione" dell'intesa precedente sui bombardamenti delle infrastrutture energetiche.