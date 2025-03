Russia-Ucraina, i 5 punti della bozza di accordo di Riad

Dai negoziati di Riad comincia a prendere forma la tregua tra Russia e Ucraina. In due dichiarazioni separate gli Stati Uniti hanno spiegato quali sono i punti di convergenza tra le due parti. Due dichiarazioni separate della Casa Bianca sui colloqui separati avuti in Arabia Saudita con Mosca e Kiev. Intitolati "Esiti dei gruppi di esperti di Usa e Russia sul Mar Nero a Riad 23-25 marzo" ed "Esiti dei gruppi di esperti di Usa e Ucraina", i testi diffusi prevedono impegni in 5 punti.

Ecco qui di seguito i punti della bozza dell'accordo

- Gli Stati Uniti, la Russia e l'Ucraina hanno concordato di garantire la sicurezza della navigazione, eliminare l'uso della forza e impedire l'uso di navi commerciali per scopi militari nel Mar Nero.

- Gli Stati Uniti, la Russia e l'Ucraina hanno concordato di sviluppare misure per l'attuazione dell'accordo del presidente Trump e del presidente Putin e del presidente Zelensky per vietare gli attacchi contro le strutture energetiche di Russia e Ucraina.

- Gli Stati Uniti, la Russia e l'Ucraina accolgono con favore i buoni uffici dei Paesi terzi al fine di sostenere l'attuazione degli accordi energetici e marittimi.

- Gli Stati Uniti, la Russia e l'Ucraina continueranno a lavorare per il raggiungimento di una pace duratura e sostenibile.

Questi sono i putni uguali. Ecco quelli che invece divergono nelle due dichiarazioni.

Al punto 2 della dichiarazione con Mosca si legge: gli Stati Uniti contribuiranno a ripristinare l'accesso della Russia al mercato mondiale per le esportazioni di prodotti agricoli e fertilizzanti, a ridurre i costi delle assicurazioni marittime e a migliorare l'accesso ai porti e ai sistemi di pagamento per tali transazioni.

Mentre il secondo punto della dichiarazione con Kiev afferma: gli Stati Uniti e l'Ucraina hanno concordato che gli Stati Uniti rimangono impegnati a contribuire allo scambio di prigionieri di guerra, al rilascio di detenuti civili e al ritorno dei bambini ucraini trasferiti con la forza.

Su questa base dunque potrebbe appoggiarsi la sfida di Donald Trump, quella di mettere la pace tra Ucraina e Russia dopo tre anni di guerra.